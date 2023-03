Sismo de magnitude 6.5 atinge Norte da Argentina

Por Gonçalo Teles 22 Março, 2023 • 17:23 Partilhar este artigo Facebook

Um sismo de magnitude 6.5 na escala de Richter atingiu esta quarta-feira a Argentina, com o epicentro a localizar-se no Norte do país, perto de Susques.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo teve origem a 210 quilómetros de profundidade.

O jornal Clarín adianta que não há informação de mortos ou feridos, mas o abalo fez disparar o sistema de alerta do Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) nos telemóveis dos habitantes da região.

Antes, já tinham sido registados no país abalos de magnitude 5.2 e 3.2.