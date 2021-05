Sismo de magnitude 6,6 atinge ilha de Sumatra

O sismo foi muito forte © Dedi Sinuhaji/EPA

Um terramoto de magnitude 6,6 na escala de Richter atingiu a costa oeste da Sumatra, na Indonésia, esta sexta-feira, espalhando o pânico mas, para já, não há relatos de danos materiais ou vítimas, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, citado pela AFP. O sismo aconteceu às 12h30 (6h30 em Portugal continental), perto da ilha de Nias, cerca de 250 quilómetros a sul da cidade de Sinabang.

"Entrei em contacto com a equipa de busca e salvamento do sul e oeste de Nias. Estão seguros, não houve vítimas nem danos", revelou Agus Wibisono, porta-voz da Agência de Busca e Salvamento de Nias, à AFP.

Wibisono contou que o sismo foi muito forte e várias pessoas entraram em pânico, especialmente as que vivem perto da costa, com receio de um tsunami.

"Houve um terramoto que me deixou tonto, mas até agora os edifícios da minha zona não parecem estar danificados. Quando aconteceu, todos saímos a correr de casa e sentimo-nos tontos", contou Sosial Zigoto, guia turístico do sul de Nias.

Na Indonésia costumam registar-se terramotos e erupções vulcânicas com frequência devido à proximidade com o "Anel de Fogo" do Pacífico, um local com intensa atividade física, onde as placas tectónicas colidem, e que se estende desde o Japão através do sudeste da Ásia e bacia do Pacífico.

Em 2004, um sismo devastador, de magnitude 9,1, atingiu a costa de Sumatra e provocou um tsunami que matou 220 mil pessoas em toda a região, incluindo cerca de 170 mil na Indonésia. Cerca de 15 anos depois, em 2018, um poderoso terramoto sacudiu a ilha de Lombok e sentiram-se vários sismos nas semanas seguintes que mataram mais de 550 pessoas.

Mais tarde, no mesmo ano, um terramoto de magnitude 7,5, seguido de tsunami, matou mais 4300 pessoas em Palu, na ilha de Celebes.