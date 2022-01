Sismo de magnitude 6.6 na escala de Richter atinge ilha indonésia de Java

© Serviço Geológico dos Estados Unidos

Um sismo de magnitude 6.6 na escala de Richter atingiu, esta sexta-feira, a ilha de Java, na Indonésia, avançou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O epicentro foi localizado a sudoeste da ilha, a uma profundidade de 37 quilómetros. Não foi emitido qualquer aviso de tsunami e não há, até ao momento, registo de danos ou vítimas.

Segundo a AFP, o terramoto foi sentido na capital Jacarta. Alguns residentes da cidade foram evacuados dos edifícios.

Nur Latifa, uma residente de 25 anos, descreveu como as pessoas fugiram das suas casas quando foi sentido o abalo na cidade de Kalibata, no sul da capital: "Eu estava a trabalhar em casa e reparei que o meu portátil estava em movimento... depois a porta começou a abanar e os objectos pendurados começaram a fazer barulho", disse em declarações à AFP.

"Fui buscar o meu colega de quarto que estava na casa de banho e fugimos do apartamento. As pessoas do exterior corriam em direção às escadas de emergência", acrescentou.

A Indonésia sofre sismos frequentes devido à sua posição no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica onde as placas tectónicas colidem.

* Atualizado às 10h10