Sismo de magnitude 7 abala Grécia e Turquia e provoca mini-tsunami

Um 'tsunami' de pequena dimensão atingiu esta terça-feira a ilha grega de Samos, após um sismo de magnitude 7 registado na região, que provocou danos em edifícios na Grécia e na Turquia, segundo a televisão pública grega. Um sismo de magnitude 7,0 ocorreu esta sexta-feira ao largo da ilha grega de Samos, no arquipélago do Dodecaneso, no sudeste do Mar Egeu, e foi fortemente sentido na Grécia e na Turquia, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

Segundo os 'media' turcos, o sismo provocou o desmoronamento de vários edifícios no país. O sismo registado ao largo de Samos, ilha no mar Egeu e perto da cidade turca de Izmir, provocou o derrube de edifícios e inundações no porto, segundo imagens difundidas pela Ert.

O sismo foi sentido em Istambul e em Atenas e teve origem no mar Egeu, a sudoeste e Izmir, terceira maior cidade da Turquia e perto da ilha grega de Samos.

Nenhuma vítima foi relatada até ao momento na Grécia, de acordo com os meios de comunicação gregos, citando autoridades locais.

Segundo o organismo de Gestão de Emergências e Desastres da Turquia, que o sismo ocorreu a uma profundidade de 16,5 quilómetros.

Os meios de comunicação turcos relataram que o terramoto foi sentido nas regiões do Egeu e Mármara, onde Istambul está localizada.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) referiu que o sismo foi de magnitude 7 na escala de Richter e ocorreu às 11h51 (horário de Lisboa), a 10 quilómetros de profundidade no mar, nas proximidades do arquipélago grego da Dodecanésia.7

* Atualizado às 13h36