Sismo de magnitude 7 na escala de Richter atinge Nova Caledónia

Um sismo de 7 graus de magnitude na escala de Richter atingiu o leste do território francês da Nova Caledónia, no Pacífico Sul, informou, esta quinta-feira, Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o USGS, o sismo ocorreu às 16h44 (06h44 em Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros, a 279 quilómetros a sudeste de Tadine.

O terramoto foi precedido por outros seis durante o dia, incluindo um de magnitude 6,9.

O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos emitiu ainda um aviso de que se esperam ondas inferiores a 0,3 metros acima do nível da maré ao longo das costas de Vanuatu, Fiji e Nova Caledónia.

"As pessoas localizadas em zonas costeiras ameaçadas devem permanecer alerta e seguir as instruções das autoridades nacionais e locais", acrescentou.

A Nova Caledónia situa-se perto do Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia do Lau, registando regularmente uma forte atividade sísmica.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

