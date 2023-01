Sismo de magnitude 7 registado na Indonésia. Levantado alerta de tsunami

O epicentro do sismo localizou-se a 150 quilómetros do noroeste da ilha Halmahera, na Indonésia © Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS)

Um sismo de magnitude 7 foi registado esta quarta-feira perto das ilhas de Malaku, no leste da Indonésia. As autoridades emitiram um alerta de tsunami, informa o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que entretanto já foi levantado.

O epicentro do sismo localizou-se no mar a 150 quilómetros do noroeste da ilha Halmahera, a uma profundidade de 48 quilómetros. Até ao momento, não há registo de danos ou vítimas.

"São possíveis ondas de tsunami perigosas nas costas localizadas a 300 quilómetros do epicentro do sismo", disse o NWS Pacific Tsunami Warning Center no Havai, em comunicado.

O abalo foi sentido por volta das 13h06, hora local (06h06 em Lisboa). A Agência Indonésia de Meteorologia, Climatologia e Geofísica (BMKG) alertou para possíveis abalos secundários.

A Indonésia regista frequentemente sismos e erupções vulcânicas por estar localizado no chamado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano.

Notícia atualizada às 07h19