Aviso de tsunami em Vanuatu já foi retirado

Vanuatu alberga cerca de 280.000 pessoas © Seiji Seiji/Unsplash

Por Lusa 08 Janeiro, 2023 • 13:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O aviso de possível tsunami emitido para o arquipélago de Vanuatu, no Oceano Pacífico, a seguir ao sismo de magnitude 7,0 registado este domingo, já foi retirado, noticia a agência noticiosa Associated Press (AP).

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América (EUA), o aviso de um possível tsunami depois do sismo já foi retirado, não havendo ainda relato de eventuais vítimas do terramoto.

De acordo com as informações citadas pela AP, o epicentro do sismo ocorreu a 23 quilómetros de Port Olry e a uma profundidade de 27 quilómetros.

Vanuatu alberga cerca de 280.000 pessoas e é propensa a catástrofes naturais, com meia dúzia de vulcões ativos, bem como ciclones regulares e terramotos.

O arquipélago está situado no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas sísmicas onde os sismos são comuns.

Notícia atualizada às 14h59