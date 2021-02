Por TSF 13 Fevereiro, 2021 • 14:36 Partilhar este artigo Facebook

Um terramoto de magnitude 7 na escala de Richter foi registado na costa leste do Japão, perto de Fukushima, avança a AFP.

De acordo com a AFP, nenhum alerta de tsunami foi emitido, segundo as autoridades americanas e japonesas.



O Serviço Geológico dos Estados Unidos adianta que o terramoto ocorreu a uma profundidade de 54 km no Oceano Pacífico, perto de Fukushima, próximo do epicentro de um terramoto mortal de 2011 que desencadeou um tsunami e matou mais de 18.000 pessoas.