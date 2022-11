Sismo de magnitude 7.1 motiva alerta tsunami em Tonga

© Wikimedia Commons

Um sismo de magnitude 7.1 foi registado no mar ao largo das ilhas de Tonga esta sexta-feira, motivando um alerta de tsunami.

Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto aconteceu no oceano Pacífico, a uma profundidade de 10 quilómetros, cerca de 200 quilómetros a sudeste de Neiafu, cidade no nordeste do arquipélago de Tonga.

No Facebook, as autoridades locais apelam à população que se refugie nas zonas centrais, mais elevadas, das ilhas. "Um alerta urgente está em vigor para todo os habitantes de Tonga devido a um forte terramoto, sentido no país esta noite. Por favor, dirijam-se imediatamente para o interior até mais informações", pode ler-se na página do Facebook do serviço de meteorologia de Tonga.

As ondas de tsunami podem atingir ilhas num raio até 300 quilómetros do epicentro do sismo, ao longo das costas de Niue e Tonga, refere o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

