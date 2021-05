© Wikimedia Commons

Um forte sismo de maginitude de 7,4 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira na região de Qinghai, no noroeste da China. Até ao momento, não há informação sobre a existência de feridos ou danos materiais.

Este é o segundo abalo registado no país em menos de 24 horas. Um terramoto de magnitude de 6,1 na região de Yunan, no sudeste do país, provocou pelo menos uma vítima mortal e três feridos.