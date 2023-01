Sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter registado ao largo da Indonésia

© USGS

Um sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter e com origem a 95 quilómetros de profundidade foi registado esta segunda-feira ao largo de Kepulauan Tanimbar, na Indonésia, relata o centro geológico dos Estados Unidos.

A agência de geofísica da Indonésia chegou a avisar para um potencial tsunami, mas levantou o alerta.

Sem avisos de tsunami ativos, já foi registada uma réplica de magnitude 5,4, provocada por um abalo a 102,7 quilómetros de profundidade.

A Indonésia, localizada no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectónicas colidem, tem frequente atividade sísmica.