Sismo de magnitude de 7,3 na Indonésia. Já foi levantado o alerta de tsunami

Por Lusa 14 Dezembro, 2021 • 06:36

A Indonésia levantou o alerta de tsunami emitido na sequência do sismo de magnitude de 7,3 ao largo da ilha das Flores, no leste do país.

De acordo com o Instituto geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu a uma profundidade de 18,5 km sob o mar, enquanto o epicentro foi registado a 112 km a norte da cidade de Maumere, a segunda maior da ilha, com uma população de 85 mil habitantes.

Algumas horas depois do sismo, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico no Hawaii e a agência indonésia levantaram o alerta de tsunami.

As autoridades indonésias não registaram, até agora, quaisquer vítimas ou danos causados pelo sismo.

O porta-voz da agência de mitigação de desastres indonésia Abdul Muhari disse que os residentes sentiram fortemente o sismo e imagens transmitidas pela televisão mostraram pessoas a fugir de edifícios a abanar. "Pedimos às pessoas nas zonas costeiras para se afastarem das linhas de praia, especialmente no lado norte ... pois houve um grande tsunami lá em 1972", disse Hayon.

A Indonésia, um vasto arquipélago com 270 milhões de habitantes, é frequentemente atingida por sismos, erupções vulcânicas e tsunamis por estar assente no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica.

Em janeiro, um sismo de magnitude de 6,2 na província de Sulawesi ocidental causou pelo menos 105 mortos e perto de 6500 feridos.