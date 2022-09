Sismo no México mata duas pessoas

Milhares de pessoas saíram para as ruas em várias cidades depois de ter sido acionado o alerta de terramoto © Pedro Pardo/AFP

O sismo forte com uma magnitude de 6,8 que atingiu esta quinta-feira o México provocou dois mortos na Cidade do México, a capital do país, segundo um balanço preliminar das autoridades mexicanas.

Uma das vítimas é uma mulher que caiu das escadas da sua casa após ter sido ativado o alerta de terramoto, disse a presidente da Câmara da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, citada pela agência noticiosa norte-americana AP.

A outra vítima é um homem que morreu após ter sofrido um ataque cardíaco, segundo a agência francesa AFP.

Milhares de pessoas saíram para as ruas em várias cidades depois de ter sido acionado o alerta de terramoto.

O sismo ocorreu à 01h16 (07h16 em Lisboa), três dias depois de um terramoto de magnitude 7,6 ter matado duas pessoas no país.

O Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse no Twitter que se trata de uma réplica do sismo de segunda-feira.

O Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) anunciou que o epicentro do sismo desta quinta-feira se localizou a cerca de 45 quilómetros a sudoeste de Aguililla, no estado ocidental de Michoacán.

O abalo ocorreu a uma profundidade de cerca de 24 quilómetros, segundo o USGS.

O governo de Michoacán disse que o terramoto foi sentido em todo o estado e relatou danos num edifício na cidade de Uruapan.

Também ocorreram deslizamentos de terras na estrada que liga Michoacán e Guerrero à costa, disse a mesma fonte.

O sismo violento de segunda-feira foi o terceiro a ocorrer em 19 de setembro, depois dos registados em 1985 e 2017.

O sismo devastador de 19 de setembro de 1985 matou dezenas de milhares de pessoas.

Desde então, o México realiza um exercício em 19 de setembro, para assinalar o sismo de 1985.

Tal como em 2017, o sismo de segunda-feira ocorreu após o exercício.