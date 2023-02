Sismos na Turquia e Síria. Novo balanço aponta para mais de sete mil mortos e 35 mil feridos

O sismo de segunda-feira foi um dos mais fortes em 100 anos © Sedat Suna/EPA

A organização internacional Capacetes Brancos, conhecida pelo trabalho de voluntariado que tem desempenhado no conflito da Síria, atualizou o número de mortos no noroeste do país para 1020. A juntar às 812 vítimas mortais em áreas controladas pelo governo, avançadas pelos media estatais sírios, o número total de mortos na Síria é, ao final da tarde desta terça-feira, de pelo menos 1832.

Pelo menos 3849 pessoas ficaram feridas, 1449 nas áreas controladas pelo governo sírio, e 2400 no noroeste da Síria, controlado pela oposição.

Do lado turco, o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, revelou numa conferência de imprensa que o número de mortos é agora de 5434 e pelo menos 31 777 pessoas ficaram feridas. Ao todo, em ambos os países, pelo menos 35 626 pessoas sofreram ferimentos.

As Nações Unidas (ONU) anunciaram uma ajuda inicial de 25 milhões de dólares (23,3 milhões de euros) para apoio humanitário às vítimas dos sismos. Os fundos são provenientes do Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas, que a organização usa habitualmente para agir de imediato em crises como esta.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que 224 edifícios no noroeste da Síria foram destruídos e pelo menos 325 foram danificados, incluindo armazéns de ajuda alimentar.

O sismo de segunda-feira foi um dos mais fortes em 100 anos, a par do que abalou Erzincan, no leste da Turquia, a 26 de dezembro de 1939, também com magnitude de 7,8. Este terremoto de 1939 deixou mais de 32 mil mortos e provocou um tsunami no Mar Negro, localizado a cerca de 160 quilómetros do epicentro.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretou luto nacional de sete dias e, de acordo com o decreto publicado na segunda-feira pelo Governo, as bandeiras serão colocadas a meia haste até ao pôr do sol de domingo.