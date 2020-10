Site da campanha de Donald Trump atacado por hackers

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América © Brendan Smialowski/AFP

O site oficial da campanha eleitoral de Donald Trump foi atacado por piratas informáticos, esta terça-feira. Durante um curto espaço de tempo, o site exibiu uma mensagem onde se lia que o mundo "estava farto" das "fake news" espalhadas pelo Presidente norte-americano.

Os hackers afirmaram ter provas contra Trump e publicaram detalhes de uma conta de criptomoeda para onde as pessoas poderiam transferir dinheiro se quisessem que a informação comprometedora sobre o Presidente dos Estados Unidos fosse divulgada publicamente.

Após o surgimento da mensagem, que começou a espalhar-se pelas redes sociais, o site da campanha foi abaixo por alguns minutos.

"Ao início da noite, o website da campanha Trump foi desfigurado e estamos a trabalhar com as autoridades para investigar a fonte do ataque", adiantou Tim Murtaugh, diretor de comunicação da campanha de Donald Trump, num comunicado citado pela CNN.