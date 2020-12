Situação caótica nos aeroportos britânicos. Portugueses não sabem como agir

© AFP

As chamadas telefónicas não têm parado no Centro Português de Apoio à Comunidade Lusófona, em Londres. Depois do anúncio do governo britânico sobre uma nova estirpe do coronavírus e das decisões posteriores por parte dos diferentes governos, os portugueses residentes em Londres não sabem o que fazer.

Aqueles que já tinham viagem marcada para vir passar o Natal a Portugal estão a deparar-se com problemas nos aeroportos. Marco Pires, advogado do Centro Português, revela à TSF que "ao contrário do governo português que autoriza a realização de testes Covid-19 à chegada a território português, a informação que tenho é que ninguém estava a embarcar sem ter feito um teste num aeroporto britânico".

Segundo este português residente em Londres, a situação está a provocar atrasos de três horas e havia portugueses à chuva, fora do aeroporto à espera. "Mal entram no aeroporto são logo barrados", conta.

Em Londres, a situação está caótica. Os próprios meios de comunicação social estão a advertir para os problemas no abastecimento de comida nas próximas duas semanas. "Começaram a formar-se filas nos hipermercados, os londrinos estão a prepara-se para problemas alimentares nos próximos dias". Marco Pires conta que na cidade de Londres o trânsito é menor, muita gente ainda conseguiu sair da cidade mas agora há já policiamento para não permitir a fuga para fora da cidade. "Muitos portugueses estão também a ponderar não viajar porque há uma incerteza de como poderá ser o regresso", adianta

Secretária de Estado admite constrangimentos

"Pode estar a haver interpretações e confusão por parte das autoridades aeroportuárias que possam estar a causar problemas", admite a secretária de Estado das Comunidades. Berta Nunes adianta que é um assunto que está a acompanhar. No entanto, garante que todos os portugueses residentes no Reino Unido ou britânicos que tenham residência em Portugal podem viajar para o País desde que tenham feito um teste à Covid-19 com pelo menos 72 horas de antecedência. Caso não tenham realizado o teste, podem efetuá-lo à chegada aos aeroportos portugueses.

"Todos os aeroportos que estão a receber estes voos estão preparados para fazer o teste", garante.