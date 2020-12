"Situação é dramática." Portugal tem de apoiar Moçambique "como fez com Timor"

Deslocados moçambicanos © Alfredo Zuniga/AFP

Por Rui Silva com Rita Carvalho Pereira 16 Dezembro, 2020 • 09:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Maló de Abreu, deputado do PSD, acaba de regressar a Portugal depois de 10 dias em viagem no norte de Moçambique. Esteve uma semana em Cabo Delgado, onde contactou com as populações vítimas dos ataques recentes naquela região, e, em declarações à TSF, admitiu não voltar nada tranquilo com a situação.

"Venho muito preocupado com a situação em Cabo Delgado", confessou. "É uma situação grave, dramática, a aproximar-se dos 600 mil refugiados, deslocados."

Maló de Abreu recorda que, no país, está a chegar a época das chuvas, uma altura "muito difícil, que traz doenças, como a cólera, que vão afetar estas pessoas" deslocadas das suas casas.

Depois de visitar Cabo Delgado, Maló de Abreu volta muito preocupado com o povo moçambicano 00:00 00:00

"Preocupa-me muito a questão humanitária. Temos de estar muito atentos e dar a Moçambique o apoio humanitário possível, para ajudar a minimizar esta situação dramática em que se encontra", afirmou.

Nesta altura, é certo o apoio logístico, de organização e de formação, por parte das forças armadas portuguesas a Moçambique. Isso mesmo foi garantido pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, depois da visita a Maputo, na última semana.

Também esta terça-feira, o alto representante da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, indicou que o ministro Augusto Santos Silva deve ir a Moçambique no início da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em janeiro.

Mas, para Maló de Abreu, a cooperação anunciada "peca por tardia". "A situação arrasta-se, em termos de confrontos no terreno com maior gravidade, há já três anos. Devíamos ter sido mais céleres", notou.

Portugal pode interceder por Moçambique junto da comunidade internacional, defende Maló de Abreu 00:00 00:00

Até agora, Moçambique não pediu o envio de tropas para o terreno, e isso impede outro tipo de missões.

"Moçambique tem de nos dizer com clareza a ajuda de que precisa", alertou. "Podemos interceder junto da União Europeia e das Nações Unidas. Penso que aqui, mais do que o apoio bilateral, pela complexidade do problema e pelo volume de deslocados, é necessária uma cooperação multilateral", defendeu.

O deputado quer uma onda de solidariedade semelhante à que houve com Timor 00:00 00:00

O deputado considera, no entanto, que Cabo Delgado tem de mobilizar Portugal, assim como Timor mobilizou, há duas décadas.

"Nós, enquanto povo e enquanto país, já o fizemos noutros momentos. Lembro-me de Timor, foi uma magnífica ajuda que demos ao povo de Timor, e agora temos aqui uma obrigação para com a gente do Norte de Moçambique e julgo que vamos cumprir o nosso desígnio. Gostava muito de ver uma onda de solidariedade para com um povo-irmão que precisa da nossa ajuda", concluiu.