"Situação é grave" e "propagação acelera-se" alerta Presidente chinês

O Presidente chinês, Xi Jiping, admitiu ste sábado que a China enfrenta uma "situação grave" devido à "propagação acelerada" do novo coronavírus, mas assegurou que o país pode "vencer a batalha" contra o vírus.

"Face à situação grave de uma epidemia que se acelera [...] é necessário reforçar a direção centralizada e unificada do comité central do partido", disse Xi, que presidiu hoje a uma reunião do politburo, o órgão de sete membros que dirige o país, consagrada à emergência de saúde provocada pelo coronavírus.

O vírus já matou 41 pessoas na China e infetou mais de 1.300 em vários países.

O novo tipo de coronavírus surgiu no mês passado na cidade de Wuhan (centro) e propagou-se a outras cidades e países. Além do território chinês, foram confirmados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Malásia, França e Austrália.

Ao longo dos últimos dias, as autoridades chinesas proibiram as entradas e saídas de Wuhan e várias cidades na região, afetando mais de 50 milhões de chineses, e, este sábado, bloquearam o acesso de comboios e aviões com origem na cidade chinesa de Wuhan eecretaram que apenas veículos de emergência podem circular na cidade onde teve origem o surto.

Também em Wuhan começou a ser construído um novo hospital, com capacidade para 1.300 pacientes, que estará concluído em duas semanas, e foi anunciado o envio de equipas de médicos militares especialistas para a província de Hubei, onde se localiza Wuhan. A cidade está de quarentena desde quinta-feira, na esperança de impedir a propagação do coronavírus, que matou 41 pessoas e contaminou quase 1.300 pacientes.

Em Hong Kong foi declarado o estado de emergência devido ao coronavírus. A província vai manter encerradas as escolas primárias e secundárias durante as duas próximas semanas, depois das férias do Ano Novo Lunar.