"Situação está controlada", garante autarca de cidade italiana em quarentena

Casalpusterlengo é uma das cidades italianas em quarentena © Miguel Medina/AFP

Por TSF 23 Fevereiro, 2020 • 21:57

O executivo liderado por Giusepe Conte decidiu ontem proibir a entrada e saída de pessoas de 11 municípios do norte do país. As regiões da Lombardia e Veneto são as mais atingidas

A TSF falou com o vice-presidente da Câmara Municipal de Casalpusterlengo, Piero Junior Mussida, uma das localidades italianas alvo de restrições por parte do governo de Roma para conter a propagação do novo coronavírus

O número dois do município de Casalpusterlengo - a cerca de 50 quilómetros de Milão - conta que apesar das restrições de mobilidade, a situação é tranquila, embora haja um sentimento de preocupação.

Está tudo sob controlo, a situação está tranquila. As pessoas, dentro dos limites do município, podem mover-se livremente, podem, por exemplo, ir às compras. Esperamos que esta situação passe sem pânico. Encaramos o caso com serenidade e conscientes que é uma situação séria", afirmou o autarca garantindo que a proibição de deixar a localidade está a ser cumprida.

