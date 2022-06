Snoop Dogg partilha vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa no Instagram

O rapper norte-americano Snoop Dogg © Nina Prommer/EPA

O rapper norte-americano Snoop Dogg partilhou, na quarta-feira à noite, um vídeo que mostra Marcelo Rebelo de Sousa a cumprimentar, de forma robusta, vários jovens durante uma iniciativa no Palácio de Belém, em dezembro de 2019. As imagens já se tinham tornado virais na altura, mas agora voltaram a dar que falar depois de serem partilhadas pelo artista.

Em 20 horas, o vídeo na conta de Instagram de Snoop Dogg já contava com mais de cinco milhões de visualizações e mais de sete mil comentários, onde várias pessoas perguntam também se se trata do Presidente norte-americano, Joe Biden. No entanto, alguns portugueses já foram ao espaço de comentários explicar que se trata do Presidente português e que Marcelo já é conhecido por cumprimentar vigorosamente também vários líderes mundiais.

No vídeo partilhado por Snoop Dogg ouve-se também uma voz a dizer: "Get the fuck out of here", que em português calão significa "baza daqui".