Só 33 cêntimos já fazem a diferença. UNICEF quer recolher 4 mil milhões de euros em donativos

Uma saqueta para tratar uma criança subnutrida custa apenas 33 cêntimos

Por Sara de Melo Rocha 04 Dezembro, 2019

A UNICEF lança esta quarta-feira um apelo para pedir donativos de 3,8 mil milhões de euros para o ano de 2020, de forma a ajudar 59 milhões de crianças, naquele que é o maior apelo da agência das Nações Unidas (ONU) até à data.

"Nunca tivemos uma situação tão dramática relativamente às crianças em todo o mundo", afirma Francisca Oliveira, diretora de comunicação da UNICEF Portugal, em declarações à TSF.

Francisca Oliveira explica que nunca houve um número tão elevado de países em conflito, relembrando que "a crise na Síria dura já há nove anos, no Iémen há quatro anos, e na República Centro Africana há seis anos. Portanto, as necessidades de assistência humanitária são enormes".

Francisca Oliveira, da Unicef, explica os objetivos desta iniciativa 00:00 00:00

O apelo da UNICEF tem como objetivo ajudar os refugiados sírios e comunidades de acolhimento no Egito, Jordânia, Líbano, Iraque e Turquia (€786 milhões); Iémen (€486 milhões); Síria (€268 milhões); República Democrática do Congo (€239 milhões); e Sudão do Sul (€164 milhões).

A agência das Nações Unidas para a infância prevê aplicar os donativos para garantir tratamento contra a subnutrição a 5,1 milhões de crianças e imunizar 8,5 milhões de crianças contra o sarampo. Além disso, pretende dar acesso a água segura para beber, para cozinhar e para higiene pessoal a 28,4 milhões de pessoas e prestar apoio psicossocial a 4,5 milhões de crianças e cuidadores. Os donativos servem também para garantir educação formal ou não formal a 10,2 milhões de crianças e dar acesso a transferências em dinheiro a 1,7 milhão de pessoas.

Francisca Oliveira sublinha que as necessidades de assistência humanitária intensificam-se devido aos conflitos armados 00:00 00:00

Francisca Oliveira garante que toda a gente pode fazer a diferença, mesmo com doações pequenas. "Uma saqueta para tratar uma criança subnutrida - é uma pasta altamente nutritiva que usamos neste tratamento - custa 33 cêntimos e cada criança precisa de três saquetas destas por dia. Com menos de um euro, nós conseguimos tratar uma criança contra a subnutrição por dia. Ou seja, é muito fácil uma pessoa conseguir ter um impacto brutal na vida de uma criança", explica.

O objetivo da UNICEF Portugal é pedir a todos os portugueses que "não olhem para estes números enormes, não paralisem perante a enormidade deste problema, porque é muito simples conseguirmos ter um impacto real na vida de uma criança", afirma.

Uma só pessoa pode ter um impacto brutal na vida de uma criança 00:00 00:00

No último ano, a agência das Nações Unidas para a infância conseguiu apenas 57% de financiamento previsto para 2019 - fixado em €3,6 mil milhões e revisto para €3,7 mil milhões a meio do ano.