"Só existe ódio." Homem queima Alcorão em frente a uma mesquita em Estocolmo

A polícia sueca informou que autorizava este protesto

Um homem queimou várias páginas de uma cópia do Alcorão do lado de fora da maior mesquita de Estocolmo, na Suécia, num protesto autorizado pela polícia sueca esta quarta-feira, primeiro dia do feriado muçulmano de Aid al Adha. Tudo decorreu sem incidentes e sob vigilância policial.

Uma centena de pessoas, entre pedestres, curiosos e jornalistas, testemunharam a queima organizada por Salwan Momika, um iraquiano de 37 anos que fugiu do seu país e estabeleceu-se na Suécia. Momika pisou o livro sagrado muçulmano antes de colocar fatias de bacon entre as páginas e queimar algumas delas.

"É uma loucura, é uma loucura total. Só existe ódio por trás dos termos democracia e liberdade", afirmou Noa Omran, uma artista de 32 anos presente durante o protesto.

Horas antes, a polícia sueca informou que autorizava este protesto, no qual Salwan Momika já tinha avisado que planeava queimar o Alcorão.

"A polícia autoriza o protesto porque os riscos de segurança não são assim tão grandes ao ponto de proibi-la", explicaram as autoridades.

Em janeiro, a queima de um Alcorão em frente à embaixada turca na cidade provocou semanas de protestos e pedidos de boicote aos produtos suecos. O episódio também atrasou ainda mais o processo de adesão da Suécia à NATO, bloqueado por Ancara.

No pedido de autorização para protestar esta quarta-feira, o organizador disse querer "expressar opinião sobre o Alcorão". A polícia tinha proibido dois protestos semelhantes a 6 e 9 de fevereiro, alegando que representavam riscos à ordem pública.

Os manifestantes recorreram da decisão e um tribunal administrativo deu razão ao grupo no início de abril. Em meados de junho, um tribunal de apelação manteve a sentença de primeira instância.

E foi com base nestas opiniões que a polícia decidiu autorizar esta última manifestação, poucos dias antes da reunião da NATO em Vilnius, na Lituânia, a 11 e 12 de julho, na qual Estocolmo espera avançar no processo de adesão à Aliança Atlântica. Segundo a polícia, a destruição de Alcorões com fogo é um fenómeno crescente no país, o que tornou a Suécia um "alvo prioritário de ataques".