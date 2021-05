"Só tenho um e único objetivo: libertar todos os Uigures presos pela China"

Jewer Ilham, filha de Ilham Tohti © Saul Loeb/AFP/Getty Images

Por Ricardo Alexandre 22 Maio, 2021 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jewer Ilham, o seu pai criou o site uyghurbiz.com para que o povo Han pudesse entender melhor a vida Uigure, você disse-o num discurso na Cimeira dos Direitos Humanos e Democracia em Genebra em 2020. Foi este site que o levou à prisão?

Antes de o meu pai criar um site, já estávamos debaixo de olho; os olhos da polícia já estavam na nossa família há muito tempo. Eu diria que a criação deste site é um fator que potenciou a detenção, mas não é a principal razão. Desde os anos 1990, o meu pai já era alvo do governo chinês. Não creio que o site seja o único motivo, mas é definitivamente algo que impulsionou.

Como foi ser criada assim? Com a presença sistemática das autoridades do estado no seu dia-a-dia?

Para ser honesta, parece engraçado. Achei que era uma vida normal, que fosse a normalidade, que era assim que toda a gente vivia. Só depois de vir para os EUA soube que não é assim que se deve viver como cidadão ou como ser humano. Quando era criança, achava que não havia problema em ter dispositivos de escuta no nosso apartamento, que viajar para um país ou região com amigos mas sempre acompanhados de agentes da polícia... estava tudo bem, que ser seguido por polícias estava bem, que ter os nossos telefonemas ou mensagens de texto vigiados, também; publicar algo e ver os textos, subitamente... por amor de Deus... desaparecerem, por causa da censura, estava tudo bem. Não poder ligar-me no Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso achei normal e parecia certo. Só depois de vir para os EUA e abrir totalmente os olhos e ver como é estar num mundo normal, pude compreender que não, não estava tudo bem. Viver assim não deve ser uma normalidade para ninguém.

A Jewer está a lutar para fechar os campos de reeducação?

Só tenho um e único objetivo: libertar todos os Uigures inocentes presos pela China. E não apenas o povo Uigure, outros grupos minoritários, grupos religiosos, advogados de direitos humanos. Tudo o que faço e luto é pelos direitos dessas pessoas. Um dia gostaria de ver essas pessoas a morarem onde quiserem, sair livremente da China se o desejam, que tivessem a sua própria escolha sobre partir ou ficar, viver livremente e serem capazes de expressar os seus pensamentos livremente, adorar a sua fé livremente e poderem comunicar com a sua família livremente, respirar livremente. É isso que gostaria de ver e esse é o meu único objetivo. A maioria dessas pessoas tinha empregos decentes. O governo chinês disse que é para fins de redução da pobreza, para condenar as práticas extremistas e prevenir ataques terroristas. Mas se você vir a lista de nomes, poderá pesquisar na Base de Dados de Vítimas de Xinjjang Uigure, verá a identidade e todas as informações desses mais de 10.000 casos; pessoas que tinham uma vida tranquila, tinham famílias, tinham empregos, tinham médicos, eram académicos, jogadores de futebol, rappers, cantores. Mas o que lhes estão a fazer agora? Foram trancados em centros de reeducação, fazem-lhes lavagem cerebral, ou estão a trabalhar em fábricas de trabalhos forçados, talvez a fazer sapatos para a Nike ou para algumas outras marcas. Não vejo isso como redução da pobreza. Esses Uigures já tinham emprego, não viviam na pobreza. Agora sim, estão a ser explorados e os seus direitos humanos fundamentais a serem violados. Estão a ser separados das suas famílias, doutrinados, mulheres a serem violadas e até mesmo esterilizadas. Eu vejo isso como ataques terroristas. Eu vejo-as como atividades extremistas, e não aquelas pessoas que são inocentemente presas. O que o governo chinês faz é quebrar a nossa linhagem, isolar-nos das nossas raízes, diminuir a nossa cultura, a nossa religião, destruir quem somos e a nossa identidade. Isso é o que penso que o governo chinês está a fazer ao nosso povo.

As recentes alegações de que estão a fornecer formação profissional e programas de desradicalização... sugerem-lhe algum comentário?

Veja os mais de 10.000 casos com fotos, identidades das pessoas e empregos, descrições das suas vidas, essas pessoas não precisam de reeducação, tinham empregos decentes e vidas decentes. E há apenas 10.000 nomes de pessoas que têm alguém que mora no exterior e que podem informar que elas estão desaparecidas. E aquelas pessoas que não têm a sorte de ter familiares ou amigos que podem defendê-los e relatar que estão desaparecidos? Esses milhares, centenas de milhares, até milhões de pessoas? Veja: se não tinham empregos, como é que a região se desenvolveu? Como não tinham emprego? Pessoas entre 20 e 40 anos, que são capazes de trabalhar? Isso é lógico? As pessoas só precisam pensar. Sabe, essas são apenas desculpas que o governo chinês usa para justificar as suas ações.

É uma estratégia só do próprio governo? Ou também dos média estatais e sistema educacional? No fundo, como é que essas estruturas retratam os Uigures?

Cresci a ver a TV estatal, a CCTV, o único canal de notícias com permissão para exibir notícias na China, onde tudo é censurado e apenas algumas notícias são verdadeiras. E muitas não são. Foi assim que cresci. O que ouvia nas notícias é que a região Uigure é linda, com um bando de nómadas que não são educados, não são desenvolvidos e precisamos de mais chineses Han para ajudar a desenvolver a região para eles, porque os Uigures não têm educação e só sabem cantar e dançar. Costumo encontrar amigos chineses Han que dizem "ah, os Uigures são realmente lindos. Todos vocês sabem cantar e dançar". É tudo o que sabem sobre nós. A maioria dos chineses Han, a menos que tenham estudado sobre a região Uigure ou conheçam pessoalmente algum, repetem os estereótipos: as mulheres Uigures são bonitas e os Uigures são muito bons a cantar, dançar e entreter. E os homens são ladrões. Puros estereótipos. Eu sei cantar e dançar, mas nem todas as pessoas Uigures que eu conheço sabem ou gostam. Isso deve ser uma escolha pessoal e não uma imagem que o governo coloca na cabeça das pessoas. Como apenas pensar que somos subdesenvolvidos e todos somos artistas. Não é justo. Temos uma bela cultura, uma bela literatura, lindas raízes que gostávamos de partilhar com o mundo. Eu acredito que muitos Uigures pensam como eu, não querem ser retratados como vítimas, nem como nómadas, não educados e subdesenvolvidos. Temos belos recursos que podemos partilhar com o mundo e assim ser conhecidos.

Ficou muito preocupada com a situação da Covid na região Uigure?

No ano passado fiquei, porque houve relatos de surtos em prisões, em vários locais da China. Há relatórios sobre surtos de Covid que foram rastreados até fábricas de trabalho forçado. Isso preocupou-me muito, porque o meu pai não é a única pessoa que está presa. O meu primo está condenado a 10 anos e também tenho dois outros familiares que estiveram no campo de reeducação por dois anos. Foram libertados, mas estou preocupada com a segurança deles. E tenho trabalhado num documentário nos últimos anos. Estive pessoalmente em contacto com sobreviventes dos campos, ex-detidos, fiz muitas entrevistas com eles. Pela maioria dos depoimentos, esses campos, essas prisões não estão nada em boas condições. São, na verdade, lugares perfeitos para ajudar o vírus a espalhar-se, porque não são locais minimamente higiénicos. Sim, estava muito preocupada com aquela situação e com a saúde do meu pai também. Especialmente antes de 2017, soube que perdeu 18 quilos num período muito curto de tempo. Perder muito peso de repente não ajuda o seu sistema imunológico. E se foi exposto a algum vírus, como pode sobreviver? Essa era a minha preocupação.

Qual foi a importância do prémio Sakharov 2019 do Parlamento Europeu para o seu pai?

Apreciei muito o prémio e pensei que todos os outros indicados eram ótimos candidatos ao prémio. Achei uma escolha maravilhosa o Parlamento Europeu ter decidido conceder este prémio ao meu pai. Uma das minhas preocupações com o caso do meu pai era que ele fosse esquecido com o tempo. Com o passar dos anos as pessoas poderiam lentamente esquecer quem era Ilham Tohti e provavelmente é isso que o governo chinês deseja. As notícias sobre o meu pai estavam a esmorecer mas a atribuição do prémio Sakharov, definitivamente impulsionou outro pico na comunidade internacional e as pessoas continuaram a memorizá-lo, relembrando que ele ainda está na prisão e que uma pessoa como ele não merece ser trancada em lugares assim. Por outro lado, também penso que este prémio ajudou o governo chinês a aprender que o meu pai não é um criminoso. Espero que o governo possa entender isso e possa corrigir os seus próprios erros.

Morando em Washington, nos EUA., além da sua família, o que é que mais sente falta da sua terra natal, Atush, Xingjiang?

Eu costumava voltar para Atush a cada dois anos, ou todos os anos, apenas para visitar os meus avós ou a minha família mais extensa. Aquilo de que eu mais sinto falta, provavelmente, seriam as frutas e a comida. E não é de restaurantes. É simplesmente sentar pacificamente, estamos no tapete, e apenas comemos frutas muito pacificamente. Rimos de piadas à toa que não são sequer engraçadas. E foi disso que eu mais senti falta, saborear a comida com eles sem ter que me preocupar com nada., ser capaz de rir de qualquer coisa que não seja divertida.

Quais são os seus planos em relação às ações para ajudar na libertação dos presos políticos?

Como disse antes, estou a trabalhar num documentário. Esperamos lançá-lo no final deste ano juntamente com o meu segundo livro. Ou talvez o filme esteja um pouco atrasado, por causa do financiamento, pois ainda estamos a procurar pessoas generosas para o financiar. Será um documentário muito ativo, com conteúdos muito importantes. A nossa equipa de filmagem viajou para muitos países, incluindo a China, visitaram a região Uigure para fazer entrevistas. E não apenas com o povo Uigure, mas também com chineses Han. Então, realmente espero ver o lançamento desse filme e espero que o mundo o veja também. E também espero que o meu livro seja lançado, igualmente com sucesso.