Sobe para 21 número de mortos em sismo na Albânia

As equipas de resgate estão a tentar localizar sobreviventes © EPA

Por Lusa 26 Novembro, 2019 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As equipas de socorro albanesas prosseguiam esta noite as buscas nos escombros de edifícios em ruínas em busca de sobreviventes do mais poderoso sismo das últimas décadas neste país dos Balcãs e que provocou pelo menos 21 mortos.

O anterior balanço das vítimas do sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter que atingiu esta madrugada a Albânia indicava 16 mortos e cerca de 600 feridos, segundo os dados que fornecidos pelos ministérios da Defesa e da Saúde.

O Governo de Tirana declarou quarta-feira um dia de luto nacional, referiu que as bandeiras serão colocadas a meia haste em memórias das vítimas e decretou o encerramento das escolas.

O vizinho Kosovo, com maioria de população albanesa, também decretou um dia de luto para quarta-feira.

Os dois dias seguintes, 28 e 29 de novembro, são feriados nacionais.

A federação albanesa de futebol também cancelou todos os jogos previstos para esta semana.

Segundo o último balanço do Ministério da Defesa, 21 pessoas morreram, a maioria na cidade costeira turística de Durres, na costa do Adriático, a norte da capital Tirana.

O Ministério da Saúde acrescentou que cerca de 600 pessoas estão a receber assistência em diversos hospitais.

O primeiro abalo, com uma magnitude 6,4 na escala de Richter, foi registado às 03:54 locais (01:54 de Lisboa), tendo sido seguido de quatro réplicas com magnitudes entre os 4,8 e os 5,4 da mesma escala.

As equipas de resgate, segundo descrevem as agências internacionais, estão a recorrer a retroescavadoras para remover os escombros.

A agência noticiosa Associated Press (AP) relatou que cerca de 400 elementos das forças militares albanesas estão a montar tendas em duas cidades do país para abrigar provisoriamente os desalojados.

Segundo a AP, pelo menos três prédios de apartamentos colapsaram na sequência do sismo, que ocorreu numa altura em que a maioria das pessoas estava a dormir.

"É um momento dramático durante o qual devemos de preservar a calma, temos de apoiar-nos uns aos outros para enfrentar este choque", declarou o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama.

A União Europeia (UE) ofereceu-se hoje, entretanto, para ajudar a Albânia.

Em comunicado, a UE disse estar "pronta para ajudar a Albânia", tendo já mobilizadas "três equipas de busca e salvamento" que irá enviar para ajudar as autoridades albanesas.

A mesma nota informou ainda que a Itália, a Grécia e a Roménia já enviaram equipas de busca e salvamento.

Poucas horas depois do tremor de terra na Albânia, um outro sismo com uma magnitude preliminar de 5,4 na escala de Richter foi registado na Bósnia-Herzegovina, nomeadamente a sudeste da capital bósnia, tendo sido sentido em Sarajevo.

Não há, até ao momento, informações sobre vítimas e os relatos disponíveis apontam para pequenos danos materiais.