Sobe para 25 número de vítimas do coronavírus na China

O número de mortos devido ao coronavírus na China subiu para 25, anunciou esta sexta-feira o Governo chinês, que adiantou que, até ao momento, foram confirmados 830 casos da doença. As autoridades de saúda chinesas adiantaram ainda que estão a analisar 1072 casos suspeitos.

No Japão, foi também confirmado o segundo caso da doença, que teve origem na cidade chinesa de Wuan.

A Organização Mundial de Saúde, que esteve reunida nos últimos dias em Genebra, optou esta quinta-feira por não declarar uma emergência internacional face ao surto de coronavírus. O Comité de Emergência descartou essa possibilidade, receando que "seja demasiado cedo". A OMS reserva, no entanto, a possibilidade de voltar a reunir este comité para discutir novamente a questão.

Em declarações à TSF, numa reação à decisão da OMS, a diretora-geral da Saúde explicou que é expectável que haja um aumento do número de casos da doença.

"Temos informação das autoridades chinesas que há uma previsão de os casos continuarem a aumentar. Por isso, é que eles tomaram medidas de contenção tão extremas, como por cidades em quarentena. Isso é positivo. A China poderá continuar a exportar casos para outros países. O que se pede aos países que se faça a contenção desses casos", disse Graça Fonseca.

Vários países, incluindo Portugal já estão a tomar medidas concretas em relação a esta nova doença. A Direção-Geral da Saúde acionou os dispositivos de saúde pública e tem em alerta o Hospital de São João, no Porto, o Curry Cabral e Estefânia, em Lisboa.

Em Portugal foram ativados os protocolos estabelecidos para situações do género, reforçando no Serviço Nacional de Saúde a linha Saúde 24, através do número 800242424, e a linha de apoio médico, para triagem e evitar que em caso de eventual contágio as pessoas não encham os centros de saúde e as urgências dos hospitais.