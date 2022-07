Sobe para 26 o número de mortos no ataque russo a edifício na região de Donetsk

© George Ivanchenko/EPA

"Um total de 26 pessoas foram encontradas e retiradas dos escombros desde o início dos trabalhos [de resgate], e nove pessoas foram resgatadas", disse o Serviço de Situações de Emergência ucraniano, citado pela agência francesa AFP.

O serviço de socorro não precisou se ainda há pessoas sob os escombros.

O ataque ocorreu no sábado à noite, e teve como alvo um edifício residencial em Chasiv Yar, uma pequena cidade de 12.00 habitantes da região de Donetsk, no Donbass.

A Rússia anunciou hoje que destruiu uma base militar ucraniana na zona de Chasiv Yar, mas sem precisar se se trata do mesmo ataque.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que as suas forças atacaram a base na zona de Chasiv Yar com armas terrestres de alta precisão, que também "resultou na eliminação de mais de 300 nacionalistas".

O ataque "destruiu o ponto de destacamento temporário da 118.ª Brigada de Defesa Territorial" das forças armadas ucranianas, acrescentou o ministério.

O governador ucraniano de Donetsk, onde se situa Chasiv Yar, Pavlo Kirilenko, disse, no domingo, que o edifício residencial de cinco andares foi atingido por um míssil russo "Hurricane".

O balanço inicial do ataque era de seis mortos, mas as equipas de socorro encontraram mais nove corpos no domingo, e 11 nas últimas horas.

Os militares ucranianos confirmaram, no sábado, uma onda de bombardeamentos russos em múltiplas frentes, com especial destaque para Donetsk, a última região em disputa no leste da Ucrânia.

A região vizinha de Lugansk está sob controlo quase total das forças russas e dos seus aliados separatistas.

As autoridades militares ucranianas disseram que a Rússia estava a lançar ataques a oeste da cidade de Lysychansk e que os próximos alvos seriam Sloviansk e Kramatorsk.

Chasiv Yar fica a cerca de 20 quilómetros a sudeste de ambas as cidades.

Donetsk e Lugansk, no Donbass, são duas regiões separatistas pró-russas que Moscovo reconheceu como repúblicas independentes antes de invadir a Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano.

As informações sobre as operações militares na Ucrânia divulgadas pelas duas partes não podem ser confirmadas de imediato de forma independente.

A generalidade da comunidade internacional condenou a Rússia por ter iniciado a guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 138.º dia.

A União Europeia e vários países ocidentais têm decretado sucessivos pacotes de sanções contra a Rússia e fornecido armas à Ucrânia.

Desconhece-se o número exato de baixas civis e militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm alertado que será consideravelmente elevado.

