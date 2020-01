Sobe para 41 o número de vítimas do coronavírus na China

© AFP

Subiu para 41 o número de vítimas do coronavírus na China. A informação foi adiantada esta sexta-feira à noite pelo Governo chinês.

Os primeiros casos do coronavírus "2019 - nCoV" apareceram na cidade de Wuhan, capital e maior cidade da província de Hubei, no centro da China, quando começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral.

Os sintomas associados à infeção causada por este novo coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.

Nesta sexta-feira, foram confirmados os primeiros casos da doença na Europa, em França. Pelo menos três pessoas, que recentemente viajaram da China, contraíram a doença e foram colocadas em isolamento em Paris e em Bordéus.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde anunciou a ativação dos dispositivos de saúde pública de prevenção, enquanto o Centro Europeu de Controlo de Doenças elevou para "moderado" o risco de contágio na União Europeia, continuando a monitorizar a situação e a realizar avaliações rápidas de risco.

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde, reunido na quarta e quinta-feira, optou por não declarar emergência de saúde pública internacional, embora reconheça que há esse risco.