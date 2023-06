Sobe para 50 número de feridos na explosão em Paris. Vereador luso-francês explica prioridades

A autarquia procura regularizar a circulação naquela zona, garantir a segurança dos edifícios e o restabelecer as redes de abastecimento © Abdulmonam Eassa/AFP

Por Rita Costa e Cláudia Alves Mendes 22 Junho, 2023 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de feridos numa explosão, que terá sido provocada por gás na Academia Americana de Paris, seguida de incêndio, subiu para 50, seis dos quais estão em estado grave, afirma o vereador luso-francês na câmara da capital francesa, Hermano Sanches.

"As novas informações apontam para 50 feridos, dos quais seis em urgência absoluta. Ontem tínhamos a situação de duas pessoas desaparecidas e continuamos com uma dúvida e, portanto, continua a haver um trabalho que é muito, muito lento", conta Hermano Saches, em declarações à TSF.

Hermano Sanchez à TSF: " Continua a haver um trabalho que é muito, muito lento" 00:00 00:00

A violenta explosão ocorreu no 5.º Bairro da capital francesa, não muito longe da Catedral de Notre-Dame, tendo provocado vários estragos nos edifícios circundantes e obrigando dez pessoas a serem realojadas.

"A grande preocupação é ultrapassar também a questão do alojamento e os dez casos mais complicados e que já ficaram resolvidos, tanto pela Câmara, como pelos centros de alojamento", avança o vereador.

"Temos tido situações aliadas ao próprio perímetro, que ficou fechado" 00:00 00:00

Os principais desafios da autarquia passam agora por regularizar a circulação naquela zona da cidade, sendo que a estação de comboios mais próxima, a Port-Royal, já foi reaberta. Os esforços concentram-se ainda na recuperação dos edifícios mais próximos e na manutenção "daquilo que tem que ver com a rede de gás e a rede de água" locais.

Hermano Sanches afirma ainda que foi aberto um "inquérito por danos", para que as diferentes brigadas possam iniciar uma investigação, "sabendo que a pista do gás é claramente a privilegiada".

"Foi aberto um inquérito por danos" 00:00 00:00

As autoridades estão a investigar as causas da explosão desta quarta-feira no edifício no centro de Paris, uma parte do qual desabou, mas a possibilidade de uma fuga de gás é ainda encarada como a causa mais provável para o incidente.

Segundo o Ministério Público de Paris, "um edifício incendiou-se e abateu parcialmente" na rua Saint-Jacques, a apenas algumas ruas do Panteão e do Jardim do Luxemburgo.

As chamas encheram o céu de nuvens de fumo, que pairaram sobre os monumentos da cidade e obrigaram à evacuação dos edifícios das imediações, indicou um responsável policial.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, já dirigiu uma mensagem de solidariedade para com as vítimas e respetivas famílias.

"Neste momento ainda estamos a fazer buscas nos escombros e temos de ser muito cuidadosos ao fazê-lo. Por outro lado, temos também de evitar especular quanto às causas para esta explosão", afirmou Macron.

Foram mobilizados para o local perto de 270 bombeiros e nove médicos. Segundo o Le Parisien, todas as janelas dos edifícios próximos da Academia Americana de Paris com três andares na rua Saint-Jacques, 277, explodiram e os prédios foram evacuados.