Sobe para cinco o número de mortos após violência no Capitólio. Vítima era polícia

Por TSF 08 Janeiro, 2021 • 00:50

Há mais uma vítima mortal dos incidentes de quarta-feira em Washington. Trata-se de um polícia que pertencia à esquadra do Capitólio. A informação está a ser avançada pela CNN que não explica que circunstâncias estiveram na origem de mais este óbito.



No total, os protestos de ontem levaram à morte de cinco pessoas. Uma mulher foi baleada dentro do edifício do congresso. Outras três pessoas morreram no exterior e há agora a notícia de mais este óbito.

Entretanto, esta noite o chefe da Polícia do Capitólio apresentou a demissão, depois das críticas de falta de preparação durante a invasão por parte dos apoiantes de Trump.

Donald Trump, que foi acusado pelos democratas de incitar a violência, mudou de registou nesta quinta-feira e lamentou os episódios vividos no Capitólio.



Já o Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, considerou que o que aconteceu esta quarta-feira em Washington, foi "terrorismo doméstico", sublinhando que se tratou "de um ataque sem precedente à democracia" norte-americana.