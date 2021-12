Sobe para sete balanço mortal de explosão violenta na Sicília

Continuam as buscas por pessoas que possam estar entre os escombros © EPA

Já foram contabilizadas sete mortes na sequência do colapso de vários edifícios na Sicília, provocado por uma violenta explosão. Foram retirados mais quatro corpos entre os escombros, adianta a AFP. Até ao momento, sabe-se que pelo menos sete pessoas morreram.

A causa da explosão ainda não foi apurada, embora haja suspeitas de que tenha sido desencadeada por uma fuga de gás.

As buscas continuam, de acordo com as autoridades da proteção civil italiana.

A explosão, seguida de um incêndio e do desabamento do edifício de quatro pisos, ocorreu às 20h30 locais de sábado (19h30 em Lisboa), e abalou a cidade de cerca de 13.600 habitantes da ilha no Mar Mediterrâneo.

Desconhece-se ainda o número de edifícios que ruíram ou ficaram danificados, depois de inicialmente as autoridades terem divulgado o desabamento de um edifício.

De acordo com o 'website' da unidade regional de proteção civil da Sicília, "estão envolvidos quatro edifícios", mas informações locais referem que terão sido afetados até 10 edifícios, segundo a AFP.

Uma "enorme onda de choque" foi sentida a 100 metros de distância, disse o chefe da unidade de proteção civil da Sicília, Salvatore Cocina.

Os bombeiros confirmaram o colapso resultou de uma explosão causada "provavelmente" por uma fuga de gás.