Sobe para sete o número de mortos em avalanches nos Alpes franceses

© AFP

Por Lusa 08 Maio, 2021 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma segunda avalanche causou mais três mortes, depois de já quatro pessoas terem morrido esta manhã nos Alpes franceses, cujo manto de neve está instável devido à subida da temperatura.

O alerta já tinha sido lançado pelas autoridades na sexta-feira, que sublinhavam que a subida de temperaturas poderia causar a instabilidade do manto de neve dos Alpes franceses.

A avalanche mais recente aconteceu por volta das 14:00 (hora local, 13:00 em Lisboa), no setor do Monte Pourri que culmina a 3.779 metros no massivo da Vanoise, e provocou três mortes, adiantam as autoridades, citadas pela AFP.

Esta manhã, já quatro pessoas com idades entre os 42 e os 76 anos perderam a vida numa avalanche na comuna de Valloire.

Nesse incidente, foram arrastados dois grupos de caminhantes, um de três pessoas e outro de duas, e apenas uma pessoa sobreviveu.

O sobrevivente está em bom estado de saúde, adianta a agência francesa, AFP.

Seis militares de uma unidade de resgate, dois cães especializados e dois helicópteros estiveram envolvidos nas buscas.

Houve ainda uma outra avalanche perto da cidade alpina de Bourg-Saint-Maurice, de que não se conhecem vítimas.

Desde o início da temporada 2020/2021, já morreram 35 pessoas em avalanches em França, indica a associação francesa que estuda a neve e as avalanches.