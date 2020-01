"Soberania reconquistada." Boris Johnson quer começo de nova cooperação com a UE

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson © Will Oliver/EPA

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta sexta-feira, num discurso para marcar a saída do Reino Unido da União Europeia, querer que este seja "o começo de uma nova era de cooperação" com a UE, sublinhando também que, com esta mudança, o país que governa recuperou a soberania.

"Enquanto governo, a minha função é fazer com que este país se una de novo. O amanhecer em que a cortina sobe, uma soberania reconquistada para dar às pessoas as mudanças para que elas votaram. Controlando a emigração, criando portos livres, libertando a indústria pesqueira e fazendo acordos de comércio livre (...) Queremos que este seja o começo de uma nova era de cooperação amistosa entre a UE e um Reino Unido enérgico. Um Reino Unido que é simultaneamente uma grande potência europeia e verdadeiramente global no nosso alcance e ambições", salientou.

Num discurso à nação, gravado antecipadamente, Boris Johnson quais passar a mensagem de que o país tem uma oportunidade única para se desenvolver termos económicos, mas também sociais.

"Quando olho para o potencial deste país esperando para ser soltado, sei que podemos transformar esta oportunidade num sucesso impressionante. E quaisquer que sejam os solavancos na estrada à frente, eu sei que teremos sucesso", afirmou.

O Reino Unido sai formalmente da UE esta sexta-feira às 23h00 horas (locais e GMT, meia-noite em Bruxelas), concluindo um processo que foi desencadeado pelo referendo de 2016, quando 52% dos eleitores britânicos votaram a favor do Brexit.

Para marcar a ocasião, foi projetada na parede exterior do edifício da residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, uma instalação luminosa, incluindo um relógio em contagem decrescente até às 23:00 (locais e GMT, meia-noite em Bruxelas), a hora oficial da saída da UE.

Os edifícios governamentais na zona de Westminster também foram iluminados e bandeiras nacionais içadas em redor da Praça do Parlamento. O dia também foi marcado pela entrada em circulação de uma edição especial de três milhões de moedas de 50 pence, com a inscrição "Paz, prosperidade e amizade com todas as nações", e uma reunião do governo fora de Londres, em Sunderland, no norte da Inglaterra.

Consumada a saída da UE, segue-se o período de transição que começa a contar a partir deste sábado e vai até 31 de dezembro de 2020, durante o qual o Reino Unido continua a respeitar as normas europeias a fazer parte do mercado único europeu.

Designado oficialmente por Período de Implementação, mantém na prática o Reino Unido dentro do mercado único, estando obrigado a respeitar as regras europeias, mas sem estar representado nas instituições de Bruxelas nem participar nas decisões.

O objetivo é evitar uma mudança repentina, dando tempo a que empresas e cidadãos se adaptem. As negociações, oficialmente, só deverão começar em março, e os termos ficaram definidos na declaração política que acompanha o Acordo de Saída negociado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson.