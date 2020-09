"Sobreviventes e exploradores": Ursula von der Leyen elogia portugueses e cita Camões

Para a presidente do executivo comunitário, Portugal tem enfrentado várias crises © AFP

A presidente da Comissão Europeia referiu-se esta terça-feira a Portugal como um um país de "pioneiros, sobrevivente, sem medos, com um povo que navegou por mares nunca de antes navegados", citando assim os versos de Luís Vaz de Camões, da epopeia "Os Lusíadas".

"O povo deste país tem mostrado uma resiliência incrível na luta contra o vírus", enalteceu Ursula von der Leyen, em visita a Lisboa, na Fundação Champalimaud. Para a presidente do executivo comunitário, Portugal tem enfrentado várias crises com uma postura de liderança robusta. "Portugal está na linha da frente na luta contra as alterações climáticas. Infelizmente, é um país habituado a fogos florestais, cuja frequência e intensidade aumentou nos últimos anos. Este é um exemplo das alterações climáticas."

Com este exemplo, von der Leyen ilustrou como a transição verde tem de fazer parte da recuperação da crise pandémica, e salientou que Portugal vai ser exportador de tecnologia e conhecimentos "verdes", com uma economia circular e ecológica, que dê mais ao planeta do que o que tira.

Na sua intervenção, Ursula von der Leyen também voltou a lembrar o objetivo de tornar a Europa neutra em 2050 e destacou que mais de 40% das emissões provém dos edifícios, pelo que estes têm de se tornar "mais limpos". Para a líder europeia, "Portugal tem sido líder, e é um exemplo brilhante na transição" verde, ao ver mais de metade das necessidades de energia satisfeitas por fontes renováveis, desde que o caminho foi iniciado em 2005.

"Portugal vai ser um grande beneficiário deste plano [Plano de Recuperação e Resiliência]. Portugal recuperou tão bem da última crise - reconheço-o - através do trabalho árduo do Governo." Ursula von der Leyen sublinhou o percurso português na superação de crises sucessivas, e não deixou de lembrar que o mundo enfrenta agora um "período muito difícil", mas terminou com uma mensagem de otimismo. "Muito obrigada, viva a Europa", disse, em português, a presidente da Comissão Europeia.

