Software Pegasus encontrado no telefone de três jornalistas franceses

Um trabalho que teve origem numa lista fornecida à Amnistia Internacional © Gabriel Bouys/AFP

As autoridades francesas confirmam que o software de espionagem Pegasus foi encontrado no telefone de pelo menos três jornalistas franceses. É a primeira vez que uma autoridade oficial e independente confirma a presença do polémico software.

O escândalo com o Pegasus eclodiu a partir de uma investigação jornalística internacional. Um trabalho que teve origem numa lista fornecida à Amnistia Internacional, com 50 mil números de telefone ligados a "pessoas de interesse" para os clientes do NSO Group, uma empresa israelita especializada em software de espionagem.

Os jornalistas agora confirmados como alvo deste programa são da France 24, um canal de notícias francófono que transmite para o mundo inteiro.