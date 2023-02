Sol brilhou em Moscovo apenas 21 horas durante todo o mês de janeiro

© Alexander Nemenov/AFP

Moscovo registou este ano um dos janeiros mais sombrios da sua história recente, com o sol a brilhar durante apenas 21 horas ao longo do mês, divulgaram as autoridades meteorológicas russas.

"Em janeiro houve 25 dias sem sol em Moscovo", realçou Roman Vilfand, responsável do Centro Hidrometeorológico Russo, citado segunda-feira pela estação de rádio Moskva.

A mesma fonte acrescentou que durante todo o mês de janeiro os moscovitas viram o sol durante apenas 21 horas em seis dias.

"Em 02 de janeiro, o sol brilhou durante cerca de seis horas. No dia 06, quatro horas. Nos dias 07 e 08, cerca de três horas. No dia 09, cerca de uma hora e no dia 12, cinco horas", acrescentou Roman Vilfand.

Desta forma, os níveis de radiação ultravioleta no primeiro mês do ano foram os mais baixos desde o início dos registos, em 1968, noticiou a agência Efe.