Soldados norte-americanos matam dois homens armados no aeroporto de Cabul

Milhares de afegãos tentam fugir do país © Wakil Kohsar/AFP

Os soldados norte-americanos mataram esta segunda-feira dois homens armados no aeroporto de Cabul, depois de um chefe militar do Pentágono ter exigido aos taliban que não atacassem o local para onde milhares de pessoas se deslocaram em massa para tentar fugir do Afeganistão. A informação foi confirmada por um funcionário da Defesa.

"No meio das milhares de pessoas que estavam ali pacificamente, dois indivíduos que portavam armas, ergueram-nas de forma ameaçadora. Ambos foram mortos", declarou o funcionário à AFP sob condição de anonimato. Segundo este funcionário, o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o general Kenneth McKenzie, exigiu aos taliban, numa reunião presencial no domingo, em Doha, que não atacassem o aeroporto.

Milhares de soldados norte-americanos tomaram, no sábado, o controlo da segurança do aeroporto internacional de Cabul, o principal do Afeganistão, para permitir a evacuação de funcionários dos Estados Unidos. No entanto, centenas de afegãos reuniram-se à volta do aeroporto e foram para a pista para tentar embarcar em voos comerciais para fora do país.

Devido à multidão de afegãos que tentam deixar o país, na sequência da tomada de poder pelos taliban, a Autoridade da Aviação Civil do Afeganistão já tinha anunciado a suspensão de todos os voos comerciais. Agora, estão também suspensos os voos militares.

"As forças militares dos EUA estão no local a trabalhar em conjunto com as tropas turcas e outras internacionais para dispersar as pessoas. Não sabemos quanto tempo isso levará", explicou o porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby, em declarações citadas pela AFP.

Pelo menos sete pessoas morreram esta segunda-feira no aeroporto de Cabul quando tentavam fugir dos talibãs, incluindo várias que alegadamente caíram de um avião em voo.