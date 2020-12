© Reprodução parcial da capa da revista Le Point

Por Ricardo Alexandre 02 Dezembro, 2020 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A revista francesa Le Point põe na capa as caras dos donos da Amazon, Google e Facebook e faz, no título, a seguinte pergunta: somos os escravos deles?

O processo independentista catalão está na manchete de jornais espanhóis...

No La Razon, a ERC, Esquerda Republicana da Catalunha negoceia indulto aos presos através de Iglésias... referência a Pablo Iglésias, vice presidente do governo e líder do Unidas Podemos...

No El País... o Podemos quer que o crime de sedição não seja crime se não houver o uso de armas... a aprovação desta proposta normativa redigida pelo partido de Pablo Iglésias levaria à liberdade dos líderes independentistas catalães que estão presos... Ainda na primeira do El País, a OCDE mais pessimista que o executivo sobre a economia...

O Voz da Galiza diz que a pandemia deixa quase vinte por cento das empresas espanholas na insolvência.

No sul de Espanha, o Diário de Jerez afirma em manchete que a Europa aprovará a primeira vacina no dia 29 deste mês... vai ser a da Pfizer e depois aprova a da Moderna a 12 de janeiro...

Na manchete do jornal americano USA Today, está também a corrida às vacinas... "A Moderna segue a Pfizer e procura autorização da FDA, a autoridade do medicamento nos Estados Unidos. A autorização do governo federal deve chegar em cerca de três semanas... A corrida não é americana, é global, no site da CNN esta madrugada lia que a China prometeu milhões de vacinas para o mundo e está pronta para distribui-las...

Na Folha de São Paulo, lemos que as vacinas ao Brasil devem chegar em março, devem ser cem milhões e a vacinação deve começar por quem tem mais de 75 anos de idade e agentes de saúde...

Um momento letal... entre Israel e o Irão, é assim que a revista semanal do Guardian chama à atual situação entre os dois países... na capa, aparecem o primeiro ministro israelita Benjamin Netanyahu é o presidente iraniano Hassan Rohani...

No Jornal de Angola, pela manchete, ficamos a saber que há dois mil processos pendentes no Supremo... ou quase: lemos mais abaixo... são 1914.