Sondagens dão vitória a PP nas eleições espanholas de 23 de julho

Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular © Javier Soriano/AFP (arquivo)

Segundo a sondagem publicada pelo jornal El Mundo, o Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo consegue 147 lugares contra os 108 do PSOE. O Sumar seria a terceira força mais votada 34 lugares, à frente do Vox (29).

Já a sondagem do El País coloca o PP à frente com 32,9% dos votos, seguido do partido de Pedro Sanchez com 28,7%. Ainda assim o PSOE reverte, segundo o jornal, a tendência descente desde o debate que pôs frente a frente Pedro Sanchez e Alberto Nuñez Feijóo, na semana passada.

A confirmarem-se estes resultados, o partido de Feijóo obteria 125 lugares para Feijóo e os socialistas 110

Na luta pelo terceiro lugar e quarto lugar, estão o Sumar de Yolanda Díaz e o Vox de Santiago Abascal. Na pesquisa do El País, os dois partidos surgem praticamente empatados: o Sumar com 13,7% e o Vox com 13,5%. A ligeira diferença representaria, no entanto, mais lugares para o Vox, num total de 38 contra os 36 do Sumar.

No El Mundo, a diferença de lugares surge mais acentuada, com sondagem a atribuir 34 assentos aos Sumar e 29 ao Vox.

O jornal escreve que, com este cenário, o bloco PP e Vox somaria 176 lugares, exatamente o número necessário uma maioria absoluta que permitiria uma investidura. Ainda assim, adianta o jornal, a tendência descente do partido de Santiago Abascal colocou em risco a expectativa de uma mudança de governo nos últimos dias.