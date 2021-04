SOS inscrito na ponte de Cerveira: "UE ajuda a abrir a fronteira"

© Reprodução parcial da capa do jornal Voz da Galiza

No Voz da Galiza, ficamos a saber que todos os maiores de 70 anos de idade vão ficar vacinados esta semana... e há uma foto na capa deste diário galego, uma foto aérea... da ponte que liga Vila Nova de Cerveira a Tomiño onde foi colocada a inscrição letra a letra compondo a seguinte frase: "EU help Open the Border"... União Europeia, ajuda a abrir a fronteira... por cima do título: à espera que abra a fronteira. A Galiza espera que o fim do estado de emergência no território luso leve à decisão de reabrir.

Manda quem pode, vamos ver se obedece quem deve... lemos no La Vanguardia que os quatro grandes da EU exigem a Bruxelas que acelere os fundos... Alemanha, França, Itália e Espanha pedem à Comissão que encurte os planos para dispor de recursos financeiros a partir de julho... vai certamente ser tema para o Conselho Europeu daqui a dez dias, no Porto... O diário catalão traz também na primeira página que a vacina da Pfizer necessita de uma terceira dose aos nove meses... e já traz na capa que Joe Biden lança um plano para que os Estados Unidos sejam um Estado de bem estar... à europeia.

No El país, Biden lança um ambicioso plano social ao cumprir 100 dias... e, no plano caseiro, a crispação da campanha relega o debate sobre Madrid.

No El periódico, um aviso a fazer fé nas sondagens: "A esquerda enfrenta uma catarse se não derrota a Ayuso", Isabel Dias Ayuso , a líder da comunidade autónoma de Madrid do PP e que é favorita a conquistar novo mandato e possível maioria absoluta em coligação com o Vox, depois de ter rompido a aliança com o Cuidadanos . Os socialistas confiam que a crispação provocada pela extrema-direita, Vox de Santiago Abascal, ajuda a mitigar as diferenças entre as forças progressistas...

O Figaro fala de desconfinamento e de Macron à procura de bom tempo, mas o que me prende na capa deste diário francês é uma foto a preto-e-branco, um casal... e um título: o movimento da correspondência inédita entre o autor do Príncipezinho.. Antoine e Consuelo Saint-Exupery... o escritor e aviador morreu há 77 anos e foram descobertas cartas que trocou com a mulher, desde o início dos anos trinta até 1944, quase no fim da 2ª Guerra Mundial... uma história de amor tumultuoso e sublime, escreve o Fígaro.

Na manchete do Estado de São Paulo, a defesa do governo Bolsonaro na CPI mobiliza milícias digitais. Senadores sofrem ataques e ameaças, nomes ligados ao chamado "gabinete do ódio" têm adversários de Bolsonaro como alvo... as mensagens incluem a disseminação de notícias falsas e ameaças veladas.