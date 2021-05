Sotheby's aceita pagamento inédito com moeda digital em leilão de peça de Banksy

© Pixabay

Por Lusa 05 Maio, 2021 • 10:04

A Sotheby's anunciou esta quarta-feira que vai aceitar as moedas digitais Bitcoin e Ether na venda de uma peça do artista britânico Banksy, a primeira vez que uma casa de leilões admite este tipo de pagamento.

Segundo a Sotheby's, ao permitir a utilização inédita destas moedas, cujo uso ainda não chegou ao público em geral, pretende-se honrar o legado de Banksy, "um dos artistas mais famosos e provocadores do século XXI", que frequentemente agita o mundo da arte com os seus 'graffitis' de comentário político e social.

A leiloeira, que vai utilizar a plataforma de compra e venda de moedas digitais Coinbase, assinala que este passo facilita o caminho para a adoção deste tipo de pagamento, uma vez que está adquirida a continuação da experimentação da Sotheby's com novas tecnologias.

"Com a crescente adoção da arte digital, além de um maior foco na inovação digital, temos visto um aumento de vontade entre os colecionadores pelo uso de opções de pagamento mais fluidas", escreveu em comunicado o chefe de tecnologia da Sotheby's, Stefan Pepe.

Em concreto, a obra de Banksy, intitulada "Love Is in the Air", vai ser leiloada durante a venda vespertina de Arte Contemporânea de Nova Iorque, em 12 de maio, considerada uma das mais importantes do ano, estando avaliada entre três milhões e cinco milhões de dólares (entre 2,5 milhões e 4,1 milhões de euros).

Love is in the Air, de Banksy © Neil Hall/EPA

O anúncio por uma leiloeira líder do ramo foi feito depois de em abril já se ter estreado uma venda de obras NFT (sigla em Inglês de 'token' não fungível), em que participaram mais de três mil colecionadores.

A tecnologia NFT é utilizada para dar a uma peça de arte digital um selo de autenticidade e proporcionar-lhe um caráter único.