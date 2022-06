"Squid Game" da vida real. Netflix procura 456 jogadores e oferece maior prémio de sempre

"Squid Game" já foi oficialmente renovada para uma segunda temporada © Valerie Macon/AFP

É a série mais popular da Netflix de todos os tempos, com mais de 1,65 mil milhões de horas vistas em 28 dias após a estreia, em setembro de 2021. Agora, a ficção vai tornar-se realidade. A plataforma de streaming vai dar vida ao fenómeno Squid Game, através de um concurso real, o "Squid Game: The Challenge". A única diferença é que, neste reality show, os concorrentes eliminados não serão mortos. O pior será mesmo voltar para casa de mãos vazias.

A Netflix está à procura de 456 jogadores que entrarão no jogo da vida real com o objetivo de conquistar a maior recompensa já oferecida num concurso televisivo: 4,56 milhões de dólares (aproximadamente 4,37 milhões de euros).

Em comunicado, a plataforma explica que, "à medida que os jogadores competem numa série de jogos inspirados no Squid Game, as estratégias, alianças e personagens serão testadas e os concorrentes vão sendo eliminados".

"Squid Game conquistou o mundo com a cativante história e imagens icónicas do realizador Hwang. Estamos gratos pelo seu apoio enquanto transformamos o mundo fictício em realidade nesta competição massiva e experiência social", disse Brandon Riegg, vice-presidente de séries sem argumento e documentários da Netflix, em comunicado. "Os fãs da série dramática estão numa jornada fascinante e imprevisível, enquanto os nossos 456 concorrentes do mundo real navegam na maior série de competição de todos os tempos, cheia de tensão e reviravoltas, com o maior prémio em dinheiro no final", acrescentou.

As candidaturas estão abertas aqui. A competição, que vai contar com 10 episódios, é uma coprodução entre o Studio Lambert (The Circle) e The Garden (24 Hours in A&E), parte da ITV Studios, e será filmada no Reino Unido.

A série sul-coreana Squid Game já foi oficialmente renovada para uma segunda temporada.