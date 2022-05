Por TSF 08 Maio, 2022 • 21:39 Partilhar este artigo Facebook

Bono Vox e The Edge, dois dos membros da banda irlandesa U2, deram este domingo um concerto surpresa na estação de metro de Khreschatyk, em Kiev, a convite do presidente ucraniano Volodomyr Zelensky.

"Não há outro sítio no mundo onde preferíssemos estar hoje mais do que na grande cidade de Kiev", disse o vocalista da banda irlandesa durante o concerto em que participaram também militares ucranianos.

O concerto - onde não faltou "With or Without You" - contou ainda com a banda ucraniana Antytila, que interpretou com os U2 uma versão do clássico de Ben E. King "Stand By Me", adaptada para "Stand By Ukraine".

O momento terminou com a frase "Glória à Ucrânia".

