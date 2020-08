Steve Bannon libertado após pagamento da fiança de cinco milhões de dólares

Steve Bannon © EPA

O ex-conselheiro de Donald Trump, responsável pela estratégia de campanha que lhe concedeu a vitória, em 2016, foi libertado após o pagamento da fiança fixada em cinco milhões de dólares (mais de quatro milhões e 200 mil euros). A BBC avança que Steve Bannon saiu em liberdade nas últimas horas.

O responsável pela campanha "We Build The Wall" ("Nós Construímos o Muro"), para a edificação de uma barreira na fronteira com o México, é acusado pelo Departamento norte-americano de Justiça de desvio de dinheiro para a construção do muro. Para a campanha, o ex-conselheiro de Donald Trump tinha arrecadado, junto da população, 25 milhões de dólares (quase 21 milhões de euros), dos quais "centenas de milhares" teriam sido desviados, argumenta a acusação.

Aos Steve Bannon e restantes três réus implicados no crime de fraude são imputadas alegações de que falsificaram faturas e elaboraram "arranjos com fornecedores", entre outros, para desviar o dinheiro, com Bannon a utilizá-lo para "pagar despesas pessoais". Foram também detidos Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea pelo papel desempenhado na alegada fraude.

Presente ao tribunal de Nova Iorque, o ex-diretor da campanha do Presidente norte-americano declarou-se inocente dos crimes de que é acusado.