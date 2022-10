Stoltenberg considera "muito remota" a possibilidade da NATO utilizar armas nucleares

Jens Stoltenberg © Kenzo Tribouillard/AFP

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou, esta quinta-feira, que as possibilidades da NATO utilizar armas nucleares é "muito remota", mas alertou que "qualquer uso" por parte da Rússia "iria mudar a natureza do conflito e teria graves consequências".

Numa conferência de imprensa em Bruxelas, o secretário-geral da NATO também acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de utilizar uma "retórica nuclear" que é, na sua opinião, "perigosa e irresponsável" durante a guerra na Ucrânia.

Na capital belga, na sede da aliança atlântica, Stoltenberg garantiu que a Organização do Tratado do Atlântico Norte não leva "as ameaças a sério" e se mantém alerta no decorrer do conflito no leste europeu.

"A Rússia sabe que uma guerra nuclear não pode ser vencida, nunca deve ser levada a cabo e nunca deve ser lutada", afirmou.

Esta quinta-feira, Jens Stoltenberg anunciou que a NATO vai ajudar a Ucrânia "a passar de equipamento da era soviética para equipamento moderno da NATO" para enfrentar o resto do conflito.