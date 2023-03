Stoltenberg enfrentou a Rússia, Trump e o financiamento, e deixa a NATO "fortalecida"

Um mês depois do atual secretário-geral da NATO ter feito saber que vai sair da Aliança Atlântica no final de setembro, não renovando o atual mandato, a TSF conversou com uma especialista em relações internacionais e um antigo embaixador, que representou Portugal na organização. A opinião foi unânime: a NATO sai reforçada depois da saída do norueguês.