Suécia altera legislação para permitir construção de novos reatores nucleares

A ministra do Ambiente sueca, Romina Pourmokhtari

A Suécia vai alterar a legislação de forma a permitir a construção de novos reatores nucleares, para fazer face à crescente procura de eletricidade, anunciou o Governo do país.

A ministra do Ambiente sueca, Romina Pourmokhtari, defendeu na quarta-feira que o país precisa de "duplicar a produção de eletricidade" para ser bem-sucedido na transição energética e "a energia nuclear terá de representar uma grande parte deste aumento".

Para isso, a Suécia precisa do equivalente a 10 novos reatores nucleares convencionais até 2045, segundo estimativas do Governo de direita, que se prepara para empreender uma reforma legislativa para eliminar o atual limite de 10 reatores autorizados no país.

A reforma será discutida no Parlamento durante o próximo outono. Atualmente, a Suécia tem seis reatores em operação, em três centrais nucleares, colocados em funcionamento entre 1975 e 1985.

Vários outros reatores foram fechados após 1999, no seguimento de um referendo não vinculativo, realizado em 1980, que se pronunciou a favor de um abandono progressivo da energia nuclear.

A Suécia luta, no entanto, para encontrar fontes de energia alternativas para substituir a energia nuclear, mas as fontes renováveis ainda não conseguem preencher as suas necessidades.

A energia nuclear representa, atualmente, 30% da eletricidade consumida no país.