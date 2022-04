NATO promete receção "calorosa, rápida e de braços abertos" à Finlândia e Suécia

Jens Stoltenberg © EPA

O secretário-geral da Nato, Jens Stoltenberg afirmou, esta quinta-feira, que espera uma decisão "rápida" dos membros das Aliança Atlântica no caso de a Finlândia e a Suécia decidirem apresentar as respetivas candidaturas.

A falar esta manhã em Bruxelas à entrada para uma reunião inédita com a Conferência de Líderes do Parlamento Europeu, Stoltenberg afirmou que os dois países então em muito boas condições para serem integrados.

"Finlândia e Suécia são os nossos parceiros mais próximos. São democracias fortes, maduras, [e] membros da UE. Trabalhamos com a Finlândia e a Suécia há muitos, muitos anos", afirmou, frisando que, a nível técnico, os dois países também dispõem de padrões da NATO.

"Sabemos que as Forças Armadas têm os padrões da NATO, são interoperáveis com as forças da NATO e treinamos juntos em exercícios com a Finlândia e a Suécia e em muitas missões e operações diferentes", destacou.

"Se eles decidirem candidatar-se, daremos as boas-vindas à Finlândia e à Suécia, de braços abertos na NATO", afirmou o secretário-geral da Aliança Atlântica, destacando a conversa de alto nível que terá ainda esta quinta-feira, com as autoridades finlandesas.

"Vou realmente conversar com o presidente finlandês esta tarde. E espero que abordemos a questão de uma potencial candidatura finlandesa à Nato. Mas [falaremos] também, sobre as disposições nesse período de transição, para que não haja incerteza quanto ao direito da Finlândia e da Suécia de escolher o seu próprio caminho", afirmou.

"Estamos em diálogos com a Finlândia e a Suécia. A decisão será deles, mas se decidirem candidatar-se, serão calorosamente recebidos, e nós esperamos que o processo avance rapidamente", garantiu o secretário-geral.

* Notícia atualizada às 11h11