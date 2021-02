Suécia impõe limites de lugares em transportes públicos

As novas regras devem prolongar-se até 31 de maio © Jessica Gow/AFP

Por Lusa 09 Fevereiro, 2021 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo sueco anunciou esta terça-feira que quer reduzir para metade os lugares em comboios e autocarros de longa distância, para prevenir a propagação do coronavírus antes das férias de Carnaval e da Páscoa.

As novas regras - baseadas na lei provisória de epidemias aprovada no mês passado e que aumenta as competências das autoridades - deverão entrar em vigor no domingo e prolongam-se até 31 de maio.

"O risco de propagação aumenta se as pessoas passarem muito tempo juntas em espaços fechados. O tráfego de longa distância deve aumentar nas próximas semanas e queremos enviar um sinal importante de que estamos a reduzir o risco", anunciou o ministro das Infraestruturas, Tomas Eneroth, numa conferência de imprensa.

As autoridades suecas, que optaram por uma estratégia de confinamento mais ligeira do que no resto dos países europeus, não descartaram que as novas regras também possam ser aplicadas em viagens mais curtas ou nos transportes urbanos, caso a situação epidémica se agrave.

"Não são as estações de esqui em si que são um problema, mas as relações sociais. Devemos evitar juntar muitas pessoas", explicou por seu lado o epidemiologista-chefe da Agência de Saúde Pública, Anders Tegnell, que lembrou que não há cobertura legal na Suécia para fechar as pistas de esqui.

A Suécia registou hoje 8.112 novos casos de infeção e 73 óbitos desde a última sexta-feira, aumentando para 12.188 mortes e 596.174 casos os números totais da pandemia de covid-19.

Os internamentos caíram 17% em relação à semana anterior e o número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos caiu 4%.

"É preocupante que a tendência de queda tenha diminuído", admitiu Tegnell, que mais uma vez insistiu no "alto risco" de uma nova vaga.

Depois de apostar em muitas recomendações e algumas proibições na primeira vaga, a Suécia mudou a sua estratégia em novembro, com um papel mais interventivo do Governo e mais restrições, embora não tenha fechado a atividade económica, como aconteceu noutros países.

As medidas em vigor incluem limitar a oito o número de pessoas em reuniões públicas, restringir a atividade de restaurantes e bares, encerrar de aulas presenciais em universidades e recomendar, pela primeira vez, o uso de máscaras na hora de ponta nos transportes públicos.

A taxa de mortalidade com Covid-19 na Suécia é de 118,97 por 100.000 habitantes, três vezes mais do que a da Dinamarca e 10 vezes a da Finlândia e da Noruega, embora abaixo de países como Bélgica, Reino Unido, Itália, Espanha e Portugal.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.