Suécia passa a recomendar segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19

A Suécia vai passar a recomendar uma quarta dose ou segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. a recomendação é dirigida a quem tem mais de 80 anos e recebe cuidados de saúde em lares ou em casa.

As autoridades de saúde suecas justificam a decisão com a "intensa propagação" da doença no país, onde o número de casos diários de infeção tem vindo a subir. Apesar do surgimento da variante Ómicron, o Governo sueco decidiu acabar, na quinta-feira passada, com todas as restrições impostas por causa da pandemia.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.799.910 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

