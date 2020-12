Suécia proíbe entrada de cidadãos a partir da Dinamarca

A nova estirpe foi apresentada como mais contagiosa © Henrik Montgomery/EPA

A nova estirpe de Covid-19 que circula no Reino Unido foi igualmente detetada em Itália, na Dinamarca e nos Países Baixos, o que levou a Suécia a anunciar, esta segunda-feira, que vai proibir a entrada de cidadãos a partir da Dinamarca, precisamente para tentar fechar o país a esta nova variante da doença.

Esta nova estirpe está a inquietar o mundo por ter sido apresentada como mais contagiosa. A Bélgica anunciou esta segunda-feira ter detetado no país a nova variante do SARS-CoV-2, precisando que esta circula há pelo menos um mês no território belga.

"Esta variante não se limita ao Reino Unido, já foi detetada noutros lugares do mundo, entre os quais nos Países Baixos e na Bélgica", declarou o porta-voz da equipa técnica belga responsável pelo combate contra a Covid-19, o virologista Yves Van Laethem.

Em Portugal não foi identificada, até ao momento, a nova estirpe do SARS-CoV-2, disse no domingo fonte oficial do Instituto Ricardo Jorge.

Na sequência da identificação desta nova variante do SARS-CoV-2, diversos países, dentro e fora da Europa, decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, uma lista que tem vindo a aumentar nas últimas horas.

